Tufão faz 41 mil filipinos abandonarem suas casas O tufão Bopha atingiu as províncias do sul das Filipinas com força nesta terça-feira, deixando famílias sem eletricidade, suspendendo voos e inundando áreas vulneráveis a deslizamentos. Mais de 41 mil pessoas já deixaram suas casas em zonas de risco, como vilarejos costeiros ou locais próximos a rios, incluindo as regiões que foram devastadas por uma tempestade no ano passado.