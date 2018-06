Tufão Haiyan atinge região central das Filipinas

Os ventos máximos sustentados do tufão ao chegar às Filipinas eram de 314 quilômetros por hora, com rajadas de vento que podiam chegar a 379 quilômetros por hora. "Os danos serão catastróficos", previu o meteorologista norte-americano Jeff Masters.

Nas horas que antecederam a chegada do Haiyan, milhares de pessoas deixaram povoados da região central das Filipinas.

O Centro Conjunto de Alerta da Marinha dos Estados Unidos, no Havaí, disse que este é o ciclone tropical mais forte no mundo neste ano.

O presidente Benigno Aquino III advertiu as pessoas a deixarem áreas de alto risco, o que inclui em torno de cem comunidades costeiras onde meteorologistas disseram que as águas podem subir até 7 metros de altura. Ele também pediu que os marinheiros fiquem longe do mar agitado.

Aquino pediu que as pessoas fiquem calmas e evitem compras apressadas de itens básicos e garantiu à população preparativos semelhantes ao de uma guerra. Três aviões de carga C-130 e 32 helicópteros e aviões militares estão de prontidão, além de 20 navios da Marinha.

"Nenhum tufão pode colocar os filipinos de joelhos se eles estiverem unidos", disse ele em discurso transmitido em rede nacional.

Governadores e prefeitos supervisionaram a retirada de pessoas de áreas que onde podem ocorrer deslizamentos de terra em várias províncias onde o tufão deve passar, informou Eduardo del Rosario, chefe da principal agência de resposta a desastres do governo.

Tropas do Exército ajudaram a transportar alimentos e outros materiais em comunidades difíceis de chegar e helicópteros de resgate estavam de prontidão, informou o Exército.

A previsão é que Haiyan passe pela região central do país na sexta-feira e no sábado, antes de seguir em direção ao mar da China Meridional no final de semana, dirigindo-se para o Vietnã.

O sistema não deve atingir diretamente a densamente povoada capital do país, Manila, que fica mais ao norte.

Apesar disso, moradores de regiões propensas a sofrer inundações estão nervosos. Um subúrbio da capital suspendeu as aulas e autoridades ordenaram que gigantescas lonas usadas em publicidade sejam removidas ao longo da principal rodovia da região. Fonte: Associated Press.