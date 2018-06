Tufão Haiyan: prejuízo de US$ 225 milhões à agricultura O tufão Haiyan, que atingiu as Filipinas em 8 de novembro, causou prejuízo estimado em US$ 225 milhões ao setor agrícola e à indústria de pesca do país, segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).