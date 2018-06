Tufão interrompe tráfego aéreo e fere 10 no sul do Japão O tufão Neoguri atingiu nesta terça-feira a província de Okinawa, formada por ilhas que ficam no sul do Japão, paralisando o transporte aéreo na região. O governo de Okinawa informou que dez pessoas estavam feridas, uma delas com gravidade. Um homem desapareceu de um barco de pesca em meio ao mar agitado na ilha Kyushu, mais ao norte.