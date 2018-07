Tufão Jelawat deixa 1 morto em Okinawa

De acordo com a emissora pública NHK, um homem de 29 anos de idade morreu neste sábado ao ser varrido pelas ondas do mar em Okinawa; o número de feridos deixados pelo tufão no sábado chegou a 140 em oito regiões administrativas diferentes.

A Agência Meteorológica do Japão prevê que Jelawat provoque chuvas torrenciais na região de Tóquio nas próximas 24 horas; a precipitação pluviométrica poderá chegar a 10 mil milímetros, ou 10 metros. Segundo a agência de notícias Kyodo, mais de 500 voos foram cancelados neste domingo, principalmente na região Oeste do Japão, e alguns serviços do trem-bala Shinkansem foram suspensos. Na região administrativa de Mie, as autoridades ordenaram a remoção de mais de 2 mil moradores; outras dezenas de milhares de pessoas foram aconselhadas a buscar abrigos. As informações são da agência Associated Press)