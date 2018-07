Tufão Jongdari chega a regiões afetadas por inundações no Japão

TÓQUIO - O tufão Jongdari chegou neste domingo, 29, com abundantes chuvas e fortes ventos ao oeste de Japão, região que já foi gravemente afetada por inundações que deixaram no começo de julho mais de 200 mortos.

Após tocar terra no centro da ilha de Honshu no começo deste domingo, Jongdari, já mais debilitado, encontrava-se sobre a cidade de Hiroshima, trazendo relâmpagos, intensas chuvas e sequências máxima de vento de 90 km/h, segundo a Agência Meteorológica de Japão (JMA, na sigla em inglês).

+++ Japão tem fortes chuvas e voos cancelados com aproximação de tufão Jongdari

A JMA mantém o máximo alerta para a região em relação à previsão de que se possa produzir novas inundações e deslizamentos de terra, embora, por enquanto, a imprensa japonesa não informou de nenhum grande dano nem de feridos na área.

O Jongdari se desloca em direção sudeste para a ilha de Kyushu, embora se espere que a tempestade enfraqueça ainda mais com a passagem das horas.

As cidades ocidentais de Ehime, Okayama e Hiroshima, sofreram enormes danos com as fortes chuvas de começo de julho, que causaram mais de 200 mortos e dezenas de desaparecidos. /EFE