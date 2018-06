Tufão mata ao menos 118 nas Filipinas, China e Vietnã

O total de mortos após a passagem do tufão Rammasun subiu para pelo menos 118, sendo as últimas fatalidades reportadas no norte do Vietnã e no sul da China. Anteriormente, o fenômeno havia deixado 94 mortos nas Filipinas.

No Vietnã, o tufão provocou deslizamentos de terra e inundações no sábado, matando ao menos oito pessoas e afetando mais de seis mil casas. O tufão danificou 3.300 hectares de arroz e outras plantações na região, de acordo com informações oficiais. A província de Lang Son, a 150 quilômetros de Hanói, foi a mais afetada, com quatro mortos.

Já as autoridades chinesas reportaram danos significativos nas províncias do sul do país nesta segunda-feira. Ao menos 26 morreram até esta manhã e outras 25 estavam desaparecidas ao longo das províncias de Guangdong, Hainan e Yunnan, bem como na região de Guangxi, segundo números do Ministério de Assuntos Civis. O ministério estimou perdas econômicas de mais de 25 bilhões de yuans (US$ 4,02 bilhões).

As Filipinas foram as mais afetadas. Segundo números atualizados com dados até domingo, o tufão matou ao menos 94 pessoas, deixou seis desaparecidos e outros 437 feridos. Fonte: Dow Jones Newswires.