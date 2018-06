Tufão nas Filipinas causa morte de ao menos 3 pessoas

Enchentes rasas, barracos danificados e lojas roubadas eram comuns nos cenários da região, mas não houve uma devastação mais grave.

O tufão apresentava ventos máximos sustentados de 140 quilômetros por hora e rajadas de 170 km/hora neste domingo, mostrando-se consideravelmente mais fraco na comparação com pico registrado. No entanto, o tufão segue potencialmente letal, de acordo com as previsões.

O tufão, que causou deslizamento de terra na região leste de Samar no sábado à noite, estava se movendo vagarosamente e causando fortes chuvas que podem possivelmente provocar desmoronamentos e enchentes.