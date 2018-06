Tufão nas Filipinas deixa cerca de 900 desaparecidos

Depois de devastar o sul das Filipinas, o tufão seguiu para o mar, mas no sábado voltou para o país, afetando a região nordeste e provocando mais destruição. Neste domingo o tufão começou a se dissipar e se enfraqueceu para uma área de baixa pressão à medida que se aproximou do Mar do Sul da China.

Autoridades afirmam que 316 pessoas foram mortas no Vale Compostela e 301 em Davao Oriental. Mais de 45 morreram em outras regiões. Além disso, mais de 400 mil pessoas perderam as casas e estão lotando abrigos ou estão na casa de parentes.

O tufão destruiu cerca de 18% das plantações de banana de Mindanao, gerando prejuízos estimados em 12 bilhões de pesos filipinos (US$ 300 milhões) - as Filipinas são o país que mais produz e exporta banana no mundo. O presidente filipino, Benigno Aquino III, declarou estado de calamidade nacional na sexta-feira. As informações são da Associated Press.