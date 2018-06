Tufão Usagi atinge Taiwan e se dirige para Hong Kong

Por volta das 8h (de Brasília), o tufão se encontrava 610 quilômetros a sudoeste de Hong Kong, levando a empresa aérea Cathay Pacific Airways a alertar que todos os voos previstos para chegar e sair da ilha serão cancelados a partir das 7h (de Brasília) deste domingo.

Segundo o Observatório de Hong Kong, o Usagi tinha ventos máximos sustentados de até 195 quilômetros por hora.

No distrito de Pintung, no sul de Taiwan, a tempestade inundou vilarejos remotos, forçando a retirada de dezenas de pessoas de suas casas, segundo a agência estatal de notícias local.

Em Kinmen, ilha controlada por Taiwan que fica ao sudeste da província chinesa de Fujian, seis pessoas ficaram feridas com a queda de árvores, de acordo com o centro de operações de emergência. Além disso, a passagem do tufão deixou 45 mil casas sem luz e mais de 5 mil residências sem água. Fonte: Associated Press.