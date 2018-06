Tufão Usagi chega à China e pode fechar bolsa de valores

Os voos de Hong Kong foram cancelados, os serviços de balsa foram interrompidos e o governo alertou aos cidadãos para que ficassem em casa. Às 9 horas da noite deste domingo, no horário local, o Observatório de Hong Kong informou que o tufão estava a 130 km de Hong Kong e se movia a 22 km por hora.

O mesmo observatório aumentou o sinal de alerta do tufão para 8 no lugar do nível 3 que havia sido divulgado anteriormente. O sinal 8 significa que vendavais ou tempestades com ventos fortes são esperados, com velocidade variando entre 63 km por hora e 117 km por hora.

Se o sinal se mantiver em nível 8 até a segunda de manhã, a maioria das escolas e negócios locais estarão fechados, o que inclui a bolsa de valores de Hong Kong. Fonte: Dow Jones Newswires.