Tufão Vongfong avança pela costa do Japão, deixa 1 morto e 2 desaparecidos Uma grande tempestade que se movia pela costa nordeste do Japão no início da terça-feira (horário local) deixou uma pessoa morta, duas desaparecidas e 93 feridas, mesmo que tenha perdido força após ser registrada como o tufão mais forte a atingir o Japão neste ano.