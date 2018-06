Tufão Vongfong castiga o sul do Japão e afeta os transportes no país

A pior tempestade a atingir o Japão este ano castigou as ilhas de Kyushi e Shikoku, no sul do país, nesta segunda-feira, trazendo consigo fortes chuvas e provocando uma ampla interrupção no deslocamento das pessoas.

O tufão Vongfong forçou o cancelamento de mais de 500 voos domésticos, informou a TV estatal NHK. Ao menos um voo internacional foi cancelado, de acordo com uma companhia aérea.

Muitos trens em cidades na parte ocidental do país também ficaram parados, disse a NHK.

Mais de 820 mil pessoas foram instadas a deixar suas casas, afirmou a TV estatal.

A previsão é que a chuva se intensifique em Tóquio durante a noite.

Além das ilhas de Kyusho e Shikoku, o Vongfong castigou também a ilha de Okinawa, 600 km ao sul de Tóquio, ferindo 59 pessoas, disse a NHK.

No domingo, os ventos diminuíram bastante de intensidade em relação ao dia anterior, quando chegaram a alcançar 234 km/h, o que fez com que o Vongfong fosse classificado como "supertufão".

A companhia Tóquio Electric Power Co, operadora da usina nuclear de Fukushima, danificada por um tsunami, disse em comunicado que havia aumentado a capacidade de transferência e armazenamento de água para evitar que os estoques de água radioativa mantidos na planta transbordassem.

