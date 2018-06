Tuíte atribuído a presidente do Irã felicita judeus

TEERÃ - Uma conta no Twitter atribuída ao presidente do Irã, Hassan Rohani, publicou na quarta-feira uma mensagem felicitando os judeus por seu ano-novo. O recado levantou uma série de comparações entre o presidente e seu antecessor, Mahmoud Ahmadinejad, polêmico por suas declarações sobre o Holocausto e o direito de existência de Israel. Ontem, o chanceler de Rohani, Javad Zarif, em sua conta oficial no microblog, publicou uma mensagem similar.

"Enquanto o sol se põe em Teerã, desejo a todos os judeus, em especial os judeus iranianos, um abençoado Rosh Hashaná", afirmou o texto de Rohani.

"Feliz Rosh Hashaná", tuitou o ministro das Relações Exteriores iraniano pouco depois.

A mensagem atribuída a Rohani fez com que o jornal israelense Haaretz publicasse um artigo discutindo se o gesto seria um "sinal diplomático". O diário finalizou o texto citando um tuíte sarcástico do jornalista judeu americano Jeffrey Goldberg em resposta: "Feliz ano-novo para você também. Agora, você poderia pedir para seu líder supremo que pare de exigir a eliminação do Estado judaico?".

Ontem, a agência de notícias estatal iraniana Fars tinha afirmado que a conta de Rohani é coordenada por uma equipe de partidários do presidente, não por ele pessoalmente. "Hassan Rohani não maneja conta no Twitter", afirmou Mohamed Reza Sadeq, conselheiro do líder.