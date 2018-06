Túmulo de Junípero Serra, recém canonizado pelo papa, é vandalizado

WASHINGTON - O túmulo de Junípero Serra na Missão de Carmel (Califórnia) foi alvo do vandalismo apenas alguns dias depois que o papa Francisco lo proclamado santo durante sua visita aos Estados Unidos.

Os túmulos do cemitério no qual está enterrado o santo, assim como o exterior da própria basílica da missão de Carmel, amanheceram no domingo manchadas de pintura e com estátuas derrubadas.Em uma das lápides apareceu pintada a frase: "Santo do genocídio".

Junípero Serra, o primeiro santo hispânico dos Estados Unidos, foi canonizado pelo papa na quarta-feira passada em cerimônia em Washington, na qual Francisco afirmou que o franciscano espanhol defendeu a dignidade dos indígenas que evangelizou.

A canonização de Serra foi criticada por alguns setores, que já desde a beatificação do missionário franciscano, em 1988, o tinham acusado que nas missões que fundou, onde transformou milhares de índios, houve abuso e maus-tratos aos indígenas.

O sargento Luke Powell, da Polícia de Carmel, informou que o fato está sendo investigado como um "crime de ódio", categoria na qual se circunscrevem os delitos de caráter racista e de discriminação religiosa.

A Polícia revisa agora os vídeos gravados pelas câmaras de segurança do local para tentar identificar os autores do ataque, que foi descoberto no começo do domingo. EFE