Túmulos de cemitério judeu na França são pichados com suásticas

WESTHOFFEN, FRANÇA - Ao menos 100 túmulos foram pichados com suásticas na terça-feira, 3, no cemitério judeu de Westhoffen, no leste da França, onde esses atos têm sido comuns nos últimos meses.

LEIA TAMBÉM > Itália desmantela grupo armado neonazista e antissemita e prende 19

Segundo o presidente do consistório israelense do departamento do Baixo Reno, Maurice Dahan, o cemitério tem cerca de 700 túmulos. As lápides pichadas com "cruzes gamadas" em tinta preta estão na parte mais antiga do local.

O ministro francês do Interior, Christophe Castaner, visitará o cemitério nesta quarta, 4, para realizar uma "cerimônia de recolhimento", segundo o consistório.

"Os judeus são e fazem a França. Os que os atacam, inclusive suas tumbas, não são dignos da ideia que temos de França", afirmou o presidente Emmanuel Macron em sua conta no Twitter.

Les Juifs sont et font la France. Ceux qui s'attaquent à eux, jusque dans leurs tombes, ne sont pas dignes de l’idée que nous avons de la France. L'antisémitisme est un crime et nous le combattrons, à Westhoffen comme partout, jusqu'à ce que nos morts puissent dormir en paix. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 3, 2019

Em um dos túmulos, os profanadores escreveram o número 14, considerado um símbolo supremacista branco.

Há vários meses ocorrem profanações de cemitérios e símbolos judeus no leste da França. / AFP