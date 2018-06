Tumulto durante ação de caridade mata 23 pessoas em Bangladesh

DACA - Ao menos 23 pessoas morreram e outras 24 ficaram feridas em um tumulto ocorrido nesta sexta-feira, 10, durante uma ação de caridade organizada por um empresário no norte de Bangladesh devido ao mês sagrado muçulmano do Ramadã, informaram fontes oficiais.

A tragédia ocorreu por volta das 5h locais (20h de quinta-feira em Brasília) em frente à residência do proprietário de uma tabacaria de Mymensingh, cidade a 132 quilômetros ao norte de Daca, segundo fontes locais.

Cerca de mil pessoas tinham se reunido após o "sehri", almoço anterior ao jejum durante o Ramadã, para ganhar roupas distribuídas pelo empresário, uma caridade da qual estão obrigados todos os muçulmanos com capacidade de fazer doações.

"A última apuração indica 23 mortos e 4 pessoas feridas que seguem no hospital", disse Mohamed Qamrul, oficial de polícia responsável pelo bairro de Kotwali, onde ocorreu a tragédia. Outras 20 pessoas receberam atendimento no local, segundo as autoridades, que realizaram oito prisões, entre elas a do empresário que organizou a ação de caridade, Shamin Talukder.

"Não há problema com ele. É um mero trâmite burocrático para investigar o que ocorreu. Shamin é uma das pessoas ricas da cidade que a cada Ramadã fazem esse tipo de distribuição", disse Qamrul.

Segundo o superintendente da polícia de Mymensingh, Moinul Haq, a rua da casa do empresário era muito estreita e a porta de acesso ao local estava parcialmente bloqueada. "As pessoas se avançaram e assim ocorreu a tragédia", explicou.

Este tipo de incidentes são frequentes no sul da Ásia, onde ocorrem muitas concentrações maciças de pessoas, especialmente durante a realização de eventos festivos religiosos. / EFE