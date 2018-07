Tumulto em corrida de touros deixa 23 feridos na Espanha

Ao invadirem a entrada do túnel, os enormes animais foram bloqueados por dezenas de pessoas que haviam caído e estavam empilhadas em cima umas das outras. Um touro que tinha caído antes da entrada levantou-se e foi em direção à passagem obstruída. Dois bois saltaram sobre a pilha de pessoas enquanto elas começavam a se levantar e a fugir.

A porta normalmente utilizada para deixar a polícia regional em boa posição para observar o evento foi aberta por uma enxurrada de corredores, causando uma obstrução para os outros que tentavam entrar na arena principal, disse o porta-voz do Ministério do Interior regional, Javier Morras. "Nós todos sabemos que a pista é um funil e um ponto extremamente perigoso na entrada para a arena", disse Morras. "A aglomeração é um dos maiores riscos que podem ocorrer na corrida dos touros", acrescentou.

O bloqueio terminou após funcionários conseguirem deixar os animais escaparem através de um porta lateral normalmente reservada para matadores.

O porta-voz do serviço de saúde da província de Navarra, Javier Sesma, disse que duas das 23 pessoas feridas foram chifradas pelos touros e que as outras ficaram feridas no tumulto. Fonte: Associated Press.