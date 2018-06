Tumulto em estádio angolano deixa 16 mortos Dezesseis pessoas, entre elas quatro crianças, morreram durante um tumulto em Luanda, capital de Angola, informou a agência de notícias Angop, ao citar fontes do governo angolano. As pessoas participavam de um culto religioso da Igreja Universal do Reino de Deus, um grupo evangélico fundado no Brasil, em um estádio de futebol, quando começou uma onda de pânico no final da noite do dia 31 de dezembro. Pelo menos 120 pessoas ficaram feridas. Faustino Sebastião, porta-voz do Corpo de Bombeiros, disse que as vítimas morreram pisoteadas ou asfixiadas. Aparentemente, o estádio recebeu mais pessoas do que poderia abrigar, o que teria provocado o tumulto.