Tumulto mata 14 em festividade hindu na Índia

Entre as vítimas há muitas crianças e mulheres, e várias pessoas estão desaparecidas, segundo a polícia. "Identificamos 14 corpos até agora, e tememos que o número de vítimas ainda possa subir", disse uma fonte policial a jornalistas.

O incidente ocorreu às margens do rio Ganges por ocasião do Chhath, maior festividade hindu do Estado de Bihar, no leste da Índia.

Um porta-voz disse que o tumulto ocorreu por causa do desmoronamento de uma ponte de bambu improvisada, que havia sido construída junto às margens do rio. Esse policial pediu calma à população.

Os devotos haviam se reunido à margem do rio para oferecer preces ao por do sol.

Os feridos, muitos dos quais em condição crítica, foram levados a um hospital de Patna.