Tumulto mata 60 e deixa mais de 100 feridos na Índia

O vice-inspetor-geral da polícia na região de Chambal, no Estado de Madhya Pradesh, D.K. Arya, afirmou que o caos teve início após as pessoas acreditarem que a ponte estava desabando. Ele disse que a polícia usou cassetetes em um esforço para conter o pânico. Porém as pessoas retaliaram atirando pedras. Pelo menos um policial ficou gravemente ferido.

Arya afirmou à France Presse (AFP) que ao menos 60 pessoas morreram, embora o número exato de vítimas ainda esteja em processo de confirmação. "O total pode chegar a cem." Fonte: Dow Jones Newswires e Associated Press.