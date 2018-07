Tumultos deixam um morto e 62 feridos na Tunísia O presidente, o primeiro-ministro e o chefe do Parlamento da Tunísia condenaram em comunicado conjunto, nesta quarta-feira, extremistas islâmicos pelos quatro dias de motins e tumultos nas ruas que deixaram um estudante universitário morto, 62 policiais feridos e levaram à detenção de 160 pessoas. No domingo, os confrontos começaram quando os salafistas atacaram uma galeria de arte em um subúrbio de Túnis, destruindo uma mostra que eles afirmavam ter ofendido o Islã. Após a polícia ter dispersado os extremistas com gás lacrimogêneo, gangues de islamitas atacaram delegacias da polícia ao redor do país. O governo impôs toque de recolher, que vigorou durante a madrugada de hoje.