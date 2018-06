Túnel desaba no Japão e deixa pelo menos cinco mortos Pelo menos cinco pessoas morreram e outras sete continuam desaparecidas após o desmoronamento do túnel Sasago, na rodovia expressa Chuo, a 80 quilômetros de Tóquio, no Japão. O acidente ocorreu por volta das 8 horas deste domingo (21 horas do sábado no horário de Brasília), quando 150 painéis de concreto desabaram, atingindo muitos veículos que passavam pela estrada. Alguns automóveis explodiram com o choque, levantando fumaça negra que atrapalhou o resgate das vítimas.