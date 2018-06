Tunísia: 4 seguranças de ministro morrem baleados

O ataque na residência de Jeddou na cidade de Kasserine ocorreu pouco antes da meia-noite e envolveu seis ou sete homens armados que estavam em um veículo utilitário esportivo, disse o porta-voz do ministério, Mohammed Ali Aroui, a estações de rádio locais.

A imprensa local relatou que o ministro estava na capital Túnis e que sua família saiu ilesa do atentado. Kasserine fica próxima da região do Monte Chaambi, onde soldados têm lutado contra extremistas ligados à Al-Qaeda próximo à fronteira com a Argélia.

O primeiro-ministro da Tunísia, Mehdi Jomaa, descreveu o ataque como um sinal de desespero depois que autoridades de segurança prenderam suspeitos radicais islâmicos no domingo. "Foi uma reação esperada para a operação de domingo das forças de segurança para frustrar um ataque de um grupo terrorista para desestabilizar o país", disse o premiê.

Cerca de 16 suspeitos foram presos, incluindo três tunisianos que haviam acabado de cruzar a fronteira com a Líbia e que acredita-se serem membros da organização Ansar al-Shariah, que tem ligações com a Al-Qaeda. O governo culpou o grupo por uma série de assassinatos políticos e ataques terroristas nos últimos dois anos. Fonte: Associated Press.