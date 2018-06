Tunísia estende estado de emergência até junho A Tunísia, que enfrenta crise política e violência atribuída a islâmicos, informou neste domingo que vai estender em oito meses o estado de emergência que está em vigor desde o levante de 2011. A presidência fez o anúncio e disse que a medida ficará válida até o fim de junho de 2014. As autoridades do país têm renovado o estado de emergência em períodos que variam entre três meses e um ano desde o levante, no ano passado, que derrubou o ditador Zine El Abidine Ali.