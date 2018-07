Tunísia faz 1ª eleição da primavera árabe

A Tunísia vai às urnas hoje em uma votação histórica - as primeiras eleições da primavera árabe. Os tunisianos elegerão a Assembleia que escreverá a nova Constituição, nove meses após os protestos que derrubaram o presidente Zine al-Abidine Ben Ali, no poder havia 23 anos, e inspiraram revoluções em outros países governados por autocratas.

O sucesso do processo eleitoral poderá traçar o caminho para o Egito e a Líbia, onde a população espera que a democracia substitua os regimes dos ex-ditadores Hosni Mubarak, deposto em fevereiro, e Muamar Kadafi, morto na quinta-feira.

O futuro da Tunísia, porém, é incerto. Nem mesmo os revolucionários tunisianos sabem o que esperar das eleições. O poder absoluto e arbitrário de Ben Ali foi substituído por uma malha fragmentada de 110 partidos políticos e 11 mil candidatos, que concorrem a 218 vagas na Assembleia Constituinte.

Os eleitos hoje integrarão o governo interino até as eleições presidenciais e parlamentares previstas para o ano que vem. A votação será acompanhada por observadores da União Europeia e organismos internacionais.

No entanto, anos de inércia política, seguida de uma profusão de partidos, de candidatos independentes e a incerteza sobre o futuro deixaram a população confusa. "Antes, era Bel Ali 99,9%. Até os mortos votavam. Hoje, estamos perdidos", disse o aposentado Mohamed Ben Gadha, de 62 anos, enquanto discutia com quatro amigos, diante de um café em Sousse, a terceira cidade do país e um popular destino turístico na costa sudeste.

"Todos os candidatos prometem as mesmas coisas e não temos um líder forte", continua Gadha. Ele se refere às promessas, tanto dos partidos islâmicos quanto dos seculares, de garantir direitos iguais às mulheres e maior liberdade civil.

Favoritismo. Gadha e seus amigos não decidiram ainda em quem votar, mas acreditam que o Ennahda (Renascimento), que voltou à legalidade em março, levará a maioria dos assentos, pois "os pobres e os analfabetos" votarão no partido islâmico.

Os líderes do Ennahda tentam minimizar o radicalismo. "O eleitor do Ennahda é moderado e pacífico, religioso e contemporâneo. Quer viver nesta era, mas com dignidade e como muçulmano", afirma o líder, Rached Ghannouchi. "Dizem que o Islã é inimigo da democracia e das mulheres, mas daremos mais direitos a elas. A Tunísia estará segura em nossas mãos", discursou ele na sexta-feira, em um estádio no subúrbio da capital Túnis. A plateia respondia com gritos: "O povo quer o renascimento." / AFP e REUTERS