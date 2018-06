Tunísia forma novo governo e cede espaço para islamistas

O primeiro-ministro da Tunísia, Habib Essid, apresentou nesta segunda-feira, 2, o seu novo governo, incluindo desta vez mais partidos, inclusive o poderoso Ennahda, de orientação islamista.

Há duas semanas, Essid tentou montar um governo de minoria com apenas dois partidos, o suficiente para sobreviver a um voto de confiança do Parlamento. Desta vez, entretanto, ele e seu partido nacionalista Tunis, que tem a maioria das cadeiras do Parlamento, formaram uma coalizão com cinco partidos.

O Ennahda, que governava o país até as eleições de outubro, ficará com o ministério do Trabalho. Durante a eleição, Essid e o partido Túnis acusaram o Ennahda de má gestão do país após a revolução de 2011.

O novo governo deve agora um teste na quarta-feira, quando o Parlamento fará um voto de confiança.

A Tunísia é o país onde começaram os protestos populares que ficaram conhecidos mais tarde como Primavera Árabe. Ao contrário de seus vizinhos, entretanto, ela é o único país em que a transição democrática teve sucesso. / AP