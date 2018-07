Tunísia: líder de partido islâmico recusa antissemitismo O líder do partido islâmico moderado da Tunísia, Rachid Ghannouchi, condenou slogans antissemitas que foram gritados por um grupo de muçulmanos ultraconservadores durante a chegada do primeiro-ministro do movimento Hamas na Faixa de Gaza, Ismail Haniyeh, a Túnis. Os eventos ocorreram na quinta-feira passada. Ghannouchi também reiterou a política do Hizb al-Nahda, ou Partido da Renascença, que lidera o novo governo da Tunísia.