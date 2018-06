Tunísia: ministro da indústria será primeiro-ministro

O chefe do sindicato UGTT anunciou a escolha na noite de sábado. Mehdi Jomaa tem 50 anos e ganhou votos de um grupo de 21 partidos políticos, apelidado de diálogo nacional, que começou as reuniões em outubro. Jomaa tem três semanas para formar um governo, que irá preparar a eleição presidencial e legislativa do próximo ano, ainda sem data definida.

As revoluções na Tunísia, com início em janeiro de 2011, desencadearam a Primavera Árabe. Fonte: Associated Press.