Tunísia tenta definir data para próximas eleições O líder da comissão eleitoral da Tunísia, Chafik Sarsar, pressionou a assembleia para se apressar na definição de uma data para as próximas eleições. Um novo pleito foi prometido para antes do fim do ano, mas os partidos na assembleia não conseguem definir se as eleições presidencial e legislativa devem acontecer ao mesmo tempo ou separadamente.