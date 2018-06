Tunísia votará nova Constituição amanhã

A votação ocorrerá apenas alguns dias depois do terceiro aniversário do levante popular que culminou na deposição do ditador Zine Ben Ali. Para ser adotada, a nova Constituição tunisiana precisará ser aprovada por dois terços da Assembleia.

O projeto de constituição assegura, entre outras coisas, direitos iguais para homens e mulheres e liberdade religiosa.

Moufdi Mseddi, porta-voz da Assembleia Constituinte, informou que, se o documento for aprovado, a cerimônia de assinatura da nova Carta Magna acontecerá na segunda-feira. Fonte: Associated Press.