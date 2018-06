Tunisianos entram em confronto com a polícia Quinze pessoas ficaram feridas nesta quinta-feira durante um protesto que se tornou violento na cidade de Kef, noroeste da Tunísia. A polícia usou gás lacrimogêneo para dispersar o protesto de centenas de moradores de Kef, quando os participantes do ato tentaram invadir a sede do governo local gritando "não à exclusão, à marginalização e ao desprezo", informou a emissora pública de rádio da cidade.