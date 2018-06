Turba invade missão da ONU no Sudão do Sul Uma multidão de jovens invadiu nesta quinta-feira a sede da missão de manutenção de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) em Jonglei, Estado mais populoso do Sudão do Sul. A invasão ocorreu em um momento no qual jovens da etnia Nuer perseguiam civis que buscaram refúgio na missão da ONU.