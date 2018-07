''Turbante-bomba'' mata prefeito de Kandahar Um suicida que escondia explosivos em seu turbante matou ontem o prefeito de Kandahar, Ghulam Haider Hamidi, de 65 anos. O prefeito foi a terceira pessoa influente do sul do Afeganistão a ser assassinada em apenas duas semanas. Também foram mortos nesse período o meio-irmão do presidente Hamid Karzai e um governador. O Taleban assumiu a autoria dos três ataques. "O suicida colocou os explosivos dentro de seu turbante", disse o vice-chefe de polícia da Província de Kandahar, Sher Shah Yousafzai.