Turchynov: protestos não podem se espalhar pelo país

Os esforços do novo governo de Kiev para manter o controle no conturbado leste não tem sido eficazes para evitar que militantes invadam prédios do governo, exigindo um referendo que daria mais autonomia para as regiões ucranianas.

"A primeira tarefa que devemos cumprir agora é evitar que a ameaça terrorista se espalhe para outras regiões da Ucrânia", disse o presidente interino.

Até agora, a maior parte da agitação tem se concentrado na região de Donetsk, onde os militantes tomaram prédios do governo em toda a província e estabeleceram uma fortaleza na cidade de Slovyansk. Mas, na terça-feira, uma multidão de pró-russos invadiu prédios do governo da capital da vizinha Luhansk.

Turchynov repetiu sua crítica contra autoridades policiais locais em Donetsk e Luhansk, dizendo que eles não tinham feito o suficiente para conter a insurgência. "São precisamente estas estruturas de segurança, as unidades do Ministério do Interior e do Serviço de Segurança das regiões de Donetsk e Luhansk, que são incapazes de exercer as suas funções", disse. "Eles são impotentes. Além disso, alguns deles facilitaram ou colaboraram com organizações terroristas."

Hoje, o presidente interino demitiu os chefes de polícia das duas regiões e outros funcionários que podem estar cooperando com os separatistas, ameaçando-os, inclusive, de processos judiciais. Fonte: Dow Jones Newswires.