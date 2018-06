Turcomenistão demite presidentes do banco central e da companhia de gás natural

As ordens do presidente Gurbanguly Berdymukhamedov em uma sessão de gabinete neste sábado foram relatadas pela mídia estatal, que é fortemente regulada. Sobre a decisão, o líder autoritário comentou a existência de "dificuldades financeiras e circunstâncias econômicas em certos países que diretamente afetam o Turcomenistão".

O chefe de Estado se referia aparentemente à Rússia, cuja moeda perdeu cerca de 45% do seu valor frente o dólar devido às pressões do declínio nos preços do petróleo e as sanções dos países ocidentais. Berdymukhamedov também exigiu que o novo dirigente da companhia estatal de gás aumente as exportações do produto, que são a principal fonte de receitas do país. Fonte: Associated Press.