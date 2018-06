Turista americano é agredido na Alemanha após fazer saudação nazista

BERLIM - Um turista americano na Alemanha foi agredido por uma pessoa que passava pelo local depois que ele fez uma saudação nazista em frente a um cafeteria na cidade de Dresden, disse a polícia no domingo 13.

O episódio ocorreu na manhã de sábado quando o americano deixava o estabelecimento, chamado Europe, no distrito de Neustadt. A região é conhecida por ser uma parte liberal da cidade e bastante frequentada por estudantes.

O turista foi identificado apenas como um homem americano de 41 anos que estava "completamente bêbado", de acordo com informações da polícia. Ele ficou com poucos ferimentos, e o agressor fugiu do local.

Policiais afirmaram que o cidadão americano está sendo investigado por violar as leis alemãs que proíbem a divulgação de símbolos nazistas, e ainda procuram pelo agressor.

A saudação nazista - o braço direito reto, levemente inclinado e com a palma da mão para baixo - era usada como um cumprimento e um modo de expressar devoção ao líder Adolf Hitler durante o Terceiro Reich.

A Alemanha baniu o gesto após a 2.ª Guerra, assim como a negação do Holocausto e outros símbolos e sinais associados aos nazistas. Quem o faz, pode receber uma pena de três anos de prisão ou mais, porém os tribunais normalmente impõem uma multa. / THE WASHINGTON POST