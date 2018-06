Turista britânico é morto em barco no Caribe

A polícia não disse como o assassinato ocorreu, e ainda não está claro se outras pessoas estavam na embarcação. Por enquanto ninguém foi preso, e a investigação está em andamento.

As autoridades disseram que o barco estava ancorado perto da cidade de Vieux Forte, na região sul da ilha. O ministro do Turismo de Santa Lúcia, Lorne Theophilus, afirmou que a esposa de Pratt está se recuperando do ataque.

A morte ocorre em meio a um aumento da criminalidade na ilha, fato que as autoridades atribuem ao tráfico de drogas. Em 2011, duas mulheres britânicas foram estupradas e uma mulher dinamarquesa foi baleada na frente de seu marido em Santa Lúcia, em incidentes separados, de acordo com a polícia.

O ministro do Turismo ressaltou que, apesar dos incidentes, a ilha continua sendo um lugar "relativamente seguro" para se visitar. Fonte: Associated Press.