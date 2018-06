Turistas e moradores fogem de incêndio em Yosemite Um incêndio perto do Parque Nacional de Yosemite, no Estado norte-americano da Califórnia, cresceu durante a noite e consumia na manhã de hoje uma área de floresta três vezes maior do que a cidade de São Francisco. O avanço descontrolado das chamas fez com que turistas e moradores fugissem. Centenas de casas foram abandonadas.