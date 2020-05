Turistas estrangeiros vão poder entrar na Espanha a partir de julho

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, afirmou neste sábado, 23, que o país vai abrir as fronteiras para turistas a partir de julho. "A Espanha os espera desde julho e quem pisar na Espanha poderá contar que está pisando em um solo com garantias sanitárias", disse.

Leia Também Vírus avança em México, Argentina e Peru e torna América Latina novo foco da pandemia

O chefe do governo espanhol afirmou que haverá temporada turística em 2020 e que o objetivo da decisão é reativar as atividades do setor nesta temporada. "Convido todos os braços do setor para que se preparem para retomar suas atividades: estejam prontos para acolher os espanhóis e quem queira desfrutar suas férias em qualquer um dos formidáveis destinos de nosso país".

Em suas declarações, Sánchez afirmou que os espanhóis poderão começar a aproveitar a temporada já no fim de junho. Também foi anunciado que o campeonato espanho de futebol retoma em 8 de junho, após quase três meses de paralisação. "A Espanha fez muito do que precisava e agora se abrem novos horizontes para todos. Chegou o momento de recuperar muitas atividades cotidianas".

Na sexta, o governo anunciou que Madri e Barcelona poderão reabrir museus, hotéis e a área externa de bares e restaurantes a partir da próxima semana. Cerca de 22 milhões de espanhóis serão beneficiados com o afrouxamento do distanciamento social no país, que vai prever ainda abertura de de praias, piscinas e até teatros. Agora, todo o país estará pelo menos na segunda fase do plano de saída do bloqueio.

A reabertura será realizada com restrições de capacidade para continuar controlando o avanço da covid-19, que até o momento já causou cerca de 28 mil mortes na Espanha. O limite nos restaurantes será de 50% das mesas, nas quais podem se juntar apenas 10 pessoas. Museus vão reabrir com um terço da capacidade. Nos hotéis, áreas de eventos, piscinas e academias estarão fechadas. Centros comerciais só podem voltar a funcionar com 40% do público. / EFE, Reuters e AFP