Vestidos de palhaço, para ridicularizar as mensagens de entidades que pregam o ódio racial, cerca de 250 "contramanifestantes" evitaram que membros do Movimento Nacional Socialista - considerado a maior organização neonazista dos EUA - e integrantes da Ku Klux Klan realizassem um protesto contra a imigração ilegal em Charlotte, na Carolina do Norte, no sábado.