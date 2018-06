Turistas que iam para Ilha da Madeira passam Natal em aeroporto

Dezenas de turistas que planejavam deixar a Grã-Bretanha para passar o Natal na Ilha da Madeira (território português) acabaram festejando a data em um hotel do aeroporto de Bristol após o voo em que viajavam não conseguir aterrissar.

O avião da companhia aérea EasyJet partiu da cidade britânica de Bristol na véspera de Natal e após passar duas horas no ar, teve que retornar devido a mau tempo na ilha portuguesa.

Frustrados, os passageiros acabaram passando o Natal em um hotel do aeroporto e esperavam um novo voo para a tarde desta quarta-feira.

Katie Curtis, de Plymouth, planejava visitor sua mãe. "Nós tivemos que voltar e passar o Natal no hotel. As crianças ficaram muito frustradas, elas só têm nove e dez anos e ficaram muito desapontadas quando o avião fez meia volta", disse.

"O hotel foi ótimo e nos divertimos mas não foi como passar o Natal com nossos pais em Madeira", acrescentou.

Agostinho Mendonça, cuja mulher, filhas e netos vivem na ilha, também se mostrou desapontado embora admita que os passageiros tenham criado uma boa atmosfera natalina.

"Todos estavam planejando passar o Natal juntos em Madeira. Foi bacana aqui e todos passaram juntos como se fôssemos uma família mas não é como estar com nossas famílias em casa. Alguns tinham suas famílias e filhos com eles [no hotel] mas eu estava sozinho", disse.

Um porta-voz da EasyJet disse que "a segurança e o bem-estar de nossos tripulantes e passageiros é nossa mais alta prioridade. Apreciamos o fato de que muitos daqueles abordo estavam viajando conosco para passar o período de festas com seus entes queridos". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.