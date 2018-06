Turistas que viveram drama em Katmandu desembarcam em SP

Brasileiros que estavam no Nepal no momento do terremoto que atingiu o país no sábado desembarcaram no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, no fim da tarde de ontem.

Apreensiva, Adriana Ferreira da Silva esperava pelo filho que estava no Nepal havia mais de 20 dias. O ator e bancário Mauriene Júnior, de 30 anos, conseguiu fazer uma trilha nas montanhas perto do Everest, sozinho, por 15 dias. Mas não conseguiu voltar ao Brasil no dia programado. "Nunca havia passado por nada parecido na vida", disse Júnior logo depois de abraçar a mãe e amigos no desembarque de Cumbica.