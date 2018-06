Turistas tchecas sequestradas no Paquistão são soltas após dois anos

"Estou feliz em confirmar que Hana Humpalova e Antonie Chrastecka retornaram para a República Tcheca nesta manhã", disse Sobotka, via porta-voz.

Ele ainda acrescentou que a organização ativista turca Fundação de Alívio Humanitário (IHH, na sigla em turco) fez parte das negociações para a soltura das turistas.

O coordenador de relações exteriores da IHH, Izzet Sahin, disse à agência estatal de notícias turca, a Anatolian, que o processo durou dois meses.

Familiares das duas turistas se aproximaram do IHH depois que as primeiras negociações fracassaram, isso de acordo com a mídia tcheca.

O IHH é um grupo islâmico de caridade que foi criado para prestar socorros aos muçulmanos bósnios em meados dos anos 1990.

As duas tchecas ficaram hospedadas no escritório do IHH na cidade turca de Van por um tempo, e depois foram entregues para as autoridades tchecas e enfim enviadas de volta para casa, de acordo com a Anatolian.

As mulheres, ambas nascidas em 1988, apareceram em vídeo divulgado pela agência vestindo lenços na cabeça e longos vestidos, aparentando estarem exaustas mas, a julgar pelas imagens, sem ferimentos.

"Foi a primeira vez que eu vi alguém com uma arma e aparentando que poderia utilizar, de fato, essa arma", disse Humpalova. "Nós queremos ver nossas famílias, pois não sabemos nada sobre eles."

"Eu estou muito feliz, pois estava esperando por isso por dois anos. Não consigo acreditar e agora não quero dormir, porque estou um pouco com medo de que vou acordar e isso de estar livre vai ser só um sonho", afirmou Chrastecka.

As duas afirmaram não saber quem as sequestrou, pois ninguém se apresentou a elas ou deu quaisquer explicações para o sequestro.

Depois da soltura, a mídia tcheca especulou que o governo tivesse desembolsado dinheiro para liberar as mulheres, um rumor que as autoridades do país negaram.