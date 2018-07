Turquia abriga grupos armados sírios anti-Assad Antiga aliada da Síria, a Turquia agora abre as portas para grupos armados opositores ao presidente sírio, Bashar Assad, garantindo abrigo a dezenas de desertores do Exército sírio. Os integrantes do Exército pela Libertação da Síria, como são conhecidos, orquestram suas ações em solo turco, em acampamentos que contam com a segurança de militares turcos.