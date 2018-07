Turquia abriga grupos armados sírios contra Assad, diz jornal

ANTAKYA - Antiga aliada da Síria, a Turquia agora abre as portas para grupos armados opositores ao presidente sírio, Bashar Assad, garantindo abrigo a dezenas de desertores do Exército sírio. Os integrantes do Exército pela Libertação da Síria, como são conhecidos, orquestram suas ações em solo turco, em acampamentos que contam com a segurança de militares turcos.

Veja também:

Infográfico: A revolta que abalou o Oriente Médio

O auxílio ao grupo armado é o maior exemplo da mudança de posição de Ancara em relação a Damasco. O apoio é dado ao mesmo tempo em que a Turquia promove uma campanha para minar a autoridade de Assad no mundo. Os turcos também devem impor sanções à Síria em breve, aumentando o apoio ao opositor Conselho Nacional Sírio, fundado em Istambul.

Militares turcos descrevem a relação com o Exército de Libertação da Síria como humanitária, preocupando-se com a repressão de Assad aos opositores. O grupo armado é pequeno para ameaçar Assad, mas o apoio turco mostra o quanto os protestos ganharam força.

"Vamos lutar até que o regime acabe, e vamos construir um período de estabilidade e segurança na Síria", disse o comandante da milícia, coronel Rial al-As’aad, na Turquia, enquanto era escoltado por dez soldados turcos.

Autoridades de Ancara negam o fornecimento de armas ou o apoio militar aos desertores sírios. Ainda assim, o coronel Al-As’aad agradeceu o apoio turco e pediu à comunidade internacional que envie armas aos opositores sírios.