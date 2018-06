Turquia abriga quase 1 milhão de refugiados sírios, diz Erdogan

ANCARA - O número de refugiados sírios na Turquia é de "quase um milhão" de pessoas, anunciou nesta terça-feira, 22, no Parlamento turco o primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan, que prometeu manter a política de portas abertas aos deslocados.

"Vamos fechar as portas para os sírios e deixá-los morrer? Vamos dar as costas a nossos irmãos e irmãs?", ironizou Erdogan defendendo o amparo como uma necessidade humanitária. O premiê não disse o número exato de refugiados, mas a ONU diz que são 715 mil.

Dos refugiados sírios no país, menos de 300 mil estão registrados em acampamentos, onde recebem abrigo, comida, atendimento médico e educação, enquanto o resto sobrevive por conta própria, frequentemente em situações precárias, sem o risco de serem expulsos mas também sem poderem trabalhar legalmente.

O governo turco, contrário ao regime sírio do presidente Bashar Assad, criou 22 acampamentos ao longo da fronteira com a Síria para acolher os deslocados e assegura ter gasto mais de US$ 2 bilhões para atendê-los.

Segundo dados da ONU, 2,7 milhões de sírios abandonaram seu país para fugir da guerra civil e o Estado que mais recebe refugiados é Líbano, com mais de um milhão - uma quarta parte da população do país - seguido da Turquia, com 715 mil pessoas, e Jordânia, com 589 mil./ EFE