Turquia acaba veto sobre cooperação da Otan com Israel O governo da Turquia concordou em encerrar seu veto em relação a uma cooperação não militar entre a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e Israel, segundo informou um diplomata neste domingo. O veto havia sido imposto em 2010, após Israel atacar uma embarcação que seguia para a Faixa de Gaza com ajuda humanitária, deixando nove turcos mortos.