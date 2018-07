Turquia acusa Damasco de violar território

O premiê turco, Recep Tayyip Erdogan, acusou Damasco de ter claramente violado seu território e prometeu adotar novas medidas. Na sexta-feira, ele viaja para Riad, onde se reúne com o rei saudita para debater a crise. "Vamos considerar medidas como resposta, entre elas as que não queremos nem pensar em adotar", disse. "Vamos avaliar a resposta a essa violação da fronteira e conduziremos um diálogo com países da região."

O chanceler da Síria, Walid Muallem, acusou a Turquia de armar os rebeldes e de ajudá-los a entrar em território sírio. "A Turquia abriga grupos armados e montou campos de treinamento. Ela permite que eles cruzem a fronteira de forma ilegal e se dediquem ao tráfico de armas", disse Muallem. / J.C.