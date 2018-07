Turquia acusa Israel de 'limpeza étnica' em Gaza O primeiro-ministro da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, acusou os líderes de Israel de buscar eliminar a população palestina na Faixa de Gaza. Ele disse que as ações israelenses não podem ser classificadas como autodefesa contra os ataques com foguetes do Hamas, como os EUA e outros aliados de Israel fazem. Erdogan descreveu a ofensiva como "terrorismo" e chamou as ações israelenses de uma "tentativa de limpeza étnica".